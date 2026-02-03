Weekend di controlli, ricercato in manette ad Arsiero. A Schio 31enne denunciato per alcol

Nel fine settimana appena trascorso, il territorio dell’alto vicentino è stato teatro di un articolato dispositivo di controllo messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Schio. Due gli episodi principali emersi dall’attività: l’arresto di un ricercato ad Arsiero e la denuncia di un automobilista risultato positivo all’alcoltest dopo un incidente autonomo a Schio.

Due vicende distinte, ma entrambe inserite nel quadro di un rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza stradale che l’Arma sta intensificando nelle aree urbane e nei principali assi viari della zona. L’operazione più rilevante si è svolta nella mattinata di sabato, quando i militari della Stazione di Arsiero, impegnati in un servizio di perlustrazione nel centro cittadino, hanno individuato un uomo che ha attirato la loro attenzione per il comportamento irrequieto. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un cittadino moldavo di 45 anni, formalmente residente a Padova ma di fatto senza fissa dimora. La verifica in banca dati ha confermato che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Padova: deve scontare una pena definitiva di sei mesi di reclusione per reati di falso commessi nel capoluogo patavino. Dopo le procedure di rito, il 45enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, dove sconterà la condanna.

A Schio, invece, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata sulla sicurezza stradale. L’Aliquota Radiomobile è intervenuta in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in viale dell’Industria. Un 31enne vicentino aveva perso il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada senza coinvolgere altri mezzi e senza riportare ferite. Nonostante l’assenza di conseguenze fisiche, gli accertamenti hanno rivelato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Vicenza, oltre al ritiro immediato della patente e al sequestro amministrativo dell’auto. I due episodi si inseriscono in un contesto più ampio di monitoraggio del territorio, che nelle ultime settimane ha visto un incremento dei controlli soprattutto nelle fasce serali e notturne. L’obiettivo dichiarato dell’Arma è duplice: prevenire reati predatori e garantire maggiore sicurezza sulle strade, in un periodo dell’anno in cui incidenti e violazioni legate all’abuso di alcol tendono fisiologicamente ad aumentare. Un impegno che, alla luce degli interventi del weekend, continua a produrre risultati concreti.

