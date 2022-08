Ucraina, Zelensky nel giorno dell’indipendenza: “Combatteremo fino alla fine”. Bombe russe su Zaporizhzhia

Oggi 24 agosto, ricorre la giornata dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Urss. Giornata che segna anche esattamente sei mesi dall'inizio dell'invasione russa. In un discorso video il presidente ucraino Volodymyr Zelensky promette che Kiev “si batterà fino alla fine” contro l'aggressore russo e “non farà alcuna concessione o compromesso con il nemico”. “In questa giornata – ha aggiunto – ci uniamo da luoghi diversi: qualcuno in trincea, nei rifugi o su carri armati sta combattendo in prima linea, altri sono in auto, in camion o in treno per portare ciò che è necessario a chi è in prima linea, altri ancora sono davanti a uno smartphone o a un computer e raccolgono fondi. Ci troviamo in diversi luoghi e circostanze, ma abbiamo un unico obiettivo: preservare l'indipendenza e la vittoria dell'Ucraina”.

“L'Indipendenza è quando ti rendi conto che dietro di te c'è un grande Paese, l'unico al mondo che può resistere al barbaro impero degli assassini” è quanto scrive invece su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak. “Sei mesi di guerra di liberazione”, conclude il tweet, “sei mesi di indomabilità e conquiste. Ci davano solo tre giorni e oggi tutti celebrano l'Ucraina. Buon Giorno dell'Indipendenza!”.



In Ucraina continuano intanto gli attacchi russi contro Zaporizhzhia. Intorno alle 04:00 di questa mattina (le 03:00 in Italia) l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture della città. Lo ha riferito il governatore regionale Oleksandr Starukh. Il segretario del consiglio comunale Anatoly Kurtev ha fatto sapere che sono in corso le operazioni per capire l'entità dei danni e l'eventuale numero di vittime. Un dipendente della centrale nucleare di Zaporizhzhia e il suo autista sono invece stati uccisi da un colpo di mortaio russo fuori dall'impianto. La direzione dell'intelligence di Kiev denuncia: Mosca sta tentando di bombardare i “pozzi di cenere” della centrale nucleare per “sollevare nuvole di polvere radioattiva”. Gli Usa lanciano l'allarme: “Mosca ci sta spingendo sull'orlo di un disastro nucleare”.