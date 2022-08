“Piombo per i lupi”, ma erano cani. Joe Formaggio denunciato per istigazione al maltrattamento di animali

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A mettere fine alle polemiche ci ha pensato il sindaco di Trissino, Davide Faccio: la vicenda dei tre presunti lupi in giro per il paese infatti ha creato molto scompiglio, suscitando anche reazioni sopra le righe, e alla luce dei fatti inadeguate, da parte del consigliere regionale Joe Formaggio (Fratelli d’Italia), costretto poi a cancellare un post su Facebook in cui inneggiava al “piombo” verso i lupi.

“Da ieri – aveva spiegato domenica – stanno girando sui social e sui giornali delle foto con tre presunti lupi. voglio tranquillizzare tutti che non sono lupi ma bensì cani che sono scappati da una casa. Convocherò nei prossimi giorni il proprietario di questi cani affinché ciò non succeda più anche perché non è la prima volta che succede e essendo cani appartenenti ad una razza pericolosa sicuramente vederli girare soli senza museruola per il paese non è il massimo della sicurezza”.

Si trattava, insomma, di tre cuccioli di cane lupo cecoslovacco, sfuggiti a un allevatore, scambiati per lupi e le cui foto erano diventate virali sui social. In particolare, a rilanciarle era stato il consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia Joe Formaggio, denunciato il 22 agosto dagli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (il post, vista la cantonata presa e le comunicazioni del sindaco, era stato poi cancellato). Formaggio inneggiava a sparare ai lupi, accompagnando le foto dell’apparizione a Trissino con ritratti di Cappuccetto Rosso e le frasi “Vorrei che qualche animalista se li trovasse in casa. Ricordare la favola di Cappuccetto Rosso farebbe bene a qualcuno. Unica soluzione: piombo”.

La denuncia è stata presentata per istigazione al maltrattamento ed uccisione di animali in violazione dell’articolo 544 del codice penale. “Una figura di sterco quella fatta dal consigliere regionale del partito di Giorgia Meloni – avevano spiegato gli animalisti di Aidaa – che se esistesse andrebbe denunciato per la sua pericolosa incompetenza in tema di animali di chi non sa distinguere lupi da cani”. L’associazione oltre alla denuncia ha annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento.