Schianto auto-moto: grave un centauro, trasferito a Vicenza con l’elisoccorso

Violento scontro fra un’auto e una moto a Gallio intorno alle 17 di oggi 23 agosto. Ad avere la peggio è stato il motociclista cinquantenne, trasferito in elicottero in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Nonostante le gravi ferite riportate, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che conduce ad Asiago e Gallio, in via Camona, all’altezza della stazione di servizio. Ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Asiago le cause dello scontro, forse provocato da una mancata precedenza.

I sanitari giunti sul posto con un’ambulanza del Suem proveniente dall’ospedale di Asiago, visti i traumi riportati dal centauro, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Treviso Emergenza, atterrato all’interno del campo sportivo di Gallio. Il ferito è stato quindi portato fino all’elicottero in ambulanza e quindi trasferito a Vicenza, dove è stato sottoposto a tutti gli esami diagnostici e le cure del caso.