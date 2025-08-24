Venezuela, la Farnesina annuncia la liberazione di due italiani. Trentini resta detenuto

Svolta nella diplomazia italiana. A Caracas è stata annunciata la liberazione degli italo-venezuelani Amerigo De Grazia, arrestato il 7 agosto 2024, e di Margarita Paulina Assenza Arteaga, arrestata il 2 ottobre 2024. Insieme a loro, è stato liberato un gruppo di altri detenuti. L’annuncio è stato diffuso dal ministero degli Esteri in una nota secondo la quale si è trattato di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni italiane su impulso del ministro Antonio Tajani e del governo.

I due detenuti si trovavano in regime di isolamento. Il primo, Amerigo De Grazia, è un ex deputato dell’opposizione dell’Assemblea nazionale, era incarcerato presso l’Helicoide, e sul suo caso l’Ambasciata d’Italia aveva ripetutamente sensibilizzato le autorità venezuelane in merito alle preoccupanti condizioni mediche del connazionale, affinché venisse sottoposto alle cure specialistiche necessarie. Anche Margarita Paulina Assenza Arteaga era detenuta presso l’Helicoide. Si trovava in carcere con l’accusa di aver commesso “reati contro il patrimonio dello Stato” nel corso della sua attività al fianco del sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez, arrestato anche lui nelle stesse circostanze.

Entrambi i connazionali dovranno comparire in tribunale lunedì per chiarire le modalità relative all’eventuale prosecuzione del procedimento e alla loro posizione individuale. È stato inoltre disposto che non possano allontanarsi da Caracas; mentre per altri detenuti liberati oggi è stato stabilito un regime di detenzione domiciliare. Ancora nessuna notizia invece a proposito della liberazione di Alberto Trentini e di tutti gli altri italiani ancora detenuti. Per questo la Farnesina fa sapere che continua l’azione per restituire la libertà a tutti gli altri connazionali ancora in stato di detenzione.

“È una notizia molto positiva la liberazione degli italo venezuelani Amerigo De Grazia e Margarita Assenza, detenuti dal regime di Maduro“, commenta in una nota Deborah Bergamini, vice segretaria nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito. “È l’esito di un lavoro molto complesso di cui va reso merito al ministro Antonio Tajani, alla Farnesina e al personale diplomatico. Forza Italia da sempre è sensibile e attiva su quanto accade in Venezuela, sia sostenendo le pulsioni di libertà che vengono da molti settori di quel Paese, sia – conclude Bergamini – affiancando il nostro governo nell’incessante impegno per la liberazione di tutti gli italiani ancora detenuti, a partire da Alberto Trentini”.