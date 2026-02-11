Via libera della Camera al Dl Ucraina. Zelensky: “Colloqui trilaterali la prossima settimana”

Intanto non si fermano gli attacchi sul territorio ucraino: nella notte 3 bambini e un adulto sono stati uccisi in un raid russo sulla regione di Kharkiv.

Se attaccata, la Nato reagirà in modo devastante.





È arrivato il monito dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, in conferenza stampa prima della riunione dei ministri della Difesa Nato di domani: “Posso assicurarvi che siamo ben preparati a rispondere a qualsiasi minaccia contro le nostre linee. Quindi nessuno pensi di poterci attaccare, perché la nostra reazione sarà devastante”, ha detto rispondendo a una domanda sulle simulazioni circolate nei giorni scorsi secondo cui la Russia potrebbe prendere il controllo dell'area del Baltico nel giro di pochi giorni. in conferenza stampa prima della riunione dei ministri della Difesa Nato di domani: “Posso assicurarvi checontro le nostre linee. Quindi nessuno pensi di poterci attaccare, perché la nostra reazione sarà devastante”, ha detto rispondendo a una domanda sulle simulazioni circolate nei giorni scorsi secondo cui la Russia potrebbe prendere il controllo dell'area del Baltico nel giro di pochi giorni.

si concentreranno sulle. Zelensky intende inoltre annunciare il piano per le elezioni presidenziali e il referendum il 24 febbraio. L'amministrazione, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza. Reuters aveva riferito la scorsa settimana che qualsiasi accordo di pace sarebbe stato sottoposto a referendum dagli elettori ucraini, che avrebbero votato simultaneamente alle elezioni nazionali, aggiungendo che i funzionari avevano discusso la possibilità che le elezioni nazionali e il referendum potessero svolgersi a maggio. La diplomazia europea continua a lavorare, oggi a Bruxelles è attesa la riunione dei ministri Ue della Difesa.