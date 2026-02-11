Giovedì i funerali di Stefania Dalla Vecchia, scomparsa a soli 35 anni

Si svolgeranno domani, giovedì 12 febbraio, alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Annunziata di Sovizzo, i funerali di Stefania Dalla Vecchia, scomparsa a soli 35 anni.

Mamma di due bambini e giovane moglie, Stefania è stata sopraffatta da un male incurabile che non le ha lasciato scampo.

Il sorriso dolce e gentile di Stefania rimarrà nei cuori del marito Marco Mazzadi, dei figli Ettore e Vittoria, di mamma Fernanda e papà Vittorio. A piangerla anche i fratelli Giulia, Damiano e Leonardo.

La dedica per Stefania esprime la forza di carattere e al tempo stesso la gentilezza di Stefania: “Hai portato gioia e determinazione a tutti noi, in ogni momento che abbiamo condiviso. Insegnai ad affrontare le difficoltà a testa alta”.

La veglia di preghiera si terrà questa sera in chiesa alle 20.

