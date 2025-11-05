Mercedes esce di strada e cappotta nel fosso con mezzo metro d’acqua: ferito il conducente

Schianto ieri, 4 novembre, in tarda serata lungo la Strada Provinciale 51 a Bolzano Vicentino: una Mercedes è finita cappottata dentro a un fossato e il conducente è rimasto ferito.

L’incidente è avvenuto alle 22:56 in via Marosticana, la strada che da Poianella-Bressanvido conduce a Bolzano Vicentino e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, dato che l’auto, con all’interno il suo guidatore, è finita capovolta dentro al fossato nel quale c’era mezzo metro d’acqua.

La prima partenza è arrivata dalla centrale di Vicenza con un’autopompa e un mezzo di supporto, con un totale di sette operatori. La squadra arrivata sul posto ha lavorato per estrarre il conducente dall’abitacolo, riuscendo ad aprire una delle porte posteriori. Una volta liberato, il conducente è stato affidato alle cure dei sanitari della Croce Rossa: l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Vicenza in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza degli operatori. Le cause dell’incidente sono ancora da determinare.

