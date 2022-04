Articolo Uno, Speranza riconfermato segretario e si riprova a ricucire la ‘sinistra’

Si prova a ricucire la frattura con il Pd al congresso di Articolo Uno. A distanza di cinque anni dalla scissione dal Partito democratico del 2017, ai tempi della segreteria Renzi, la sinistra prova a ricompattarsi e a lanciare l’appello al cambiamento è Roberto Speranza riconfermato segretario a conclusione del Congresso, sulle note prima di Bella Ciao e dell’Internazionale

Tanti i temi affrontati in questa seconda giornata, tra cui la guerra in Ucraina, il riarmo, ma soprattutto la voglia di ricompattare le forze dopo il big bang che squassò il Pd di Matteo Renzi.

Speranza: “Il cuore ” di questo cambiamento “è la questione sociale, cioè il lavoro e il reddito delle persone. Il campo progressista ha un senso se dà risposte su questo terreno. Tra PD, M5s e noi credo ci sia un terreno comune. Su questo mi pare che siano uniti”, ha spiegato il segretario di Articolo uno, che aggiunge: “c’è un pezzo di popolo che non crede più nella sinistra. Unirsi sì, con coraggio e senza paura, ma per cambiare, perché se non si cambia non prendiamo quelle persone che sono la vera frattura”.

Anche Pierluigi Bersani parla di un progetto sociale nuovo. “Noi non pensiamo di dettare il compito a nessuno, non abbiamo il titolo né la stazza. Ma c’è il pericolo di una regressione del paese. Proponiamo un progetto sociale nuovo, da discutere con tutti i soggetti della sinistra plurale e con il Pd, per farne un elemento di convergenza dei progressisti”. Per l’esponente di punta di Articolo Uno , questo “significa non rincorrere delle idee centriste”.