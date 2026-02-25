Elezioni a maggio: ecco i Comuni vicentini chiamati alle urne per le amministrative

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono nove i Comuni vicentini i cui elettori ed elettrici sono chiamati al voto il 24 e 25 maggio per eleggere sindaco e consiglio comunale (sono 40 in tutto il Veneto, compreso il capoluogo di regione, Venezia). Sei sono alla scadenza naturale, due voteranno in anticipo per decadenza dell’amministrazione in carica (Arcugnano ed Arzignano) e uno andrà al voto per la prima volta (il neonato Comune di Castegnero Nanto). Le liste dei candidati dovranno essere presentate entro sabato 25 aprile.

I Comuni in questione, oltre appunto ad Arcugnano (7.717 abitanti), Arzignano (25.094) e Castegnero Nanto (5.954), sono: Cogollo del Cengio (3.156, sindaco uscente Piergildo Capovilla), Lonigo (15.746, Pier Luigi Giacomello), Malo (14.682, Moreno Marsetti), Posina (558, Adelio Cervo), Recoaro Terme (6.076, Armando Cunegato) e Albettone (1.982, Francesca Rigato). Il turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno.

Le prime elezioni per il neonato Comune di Castegnero Nanto

Saranno le prime elezioni per il neonato Comune di Castegnero Nanto, uno dei nuovi Comuni istituiti nel 2026 nel Veneto. Lunedì 23 febbraio qui si è insediato il commissario prefettizio, Luigi Scipioni, nominato per la gestione del nuovo Comune, istituito con Legge Regionale del 17 febbraio scorso. Amministrerà l’ente fino alle prossime elezioni. Il Commissario esercita i poteri del sindaco, della giunta e del consiglio comunale e avrà il compito di garantire la continuità amministrativa dell’ente, assicurando la piena operatività dei servizi durante la fase di transizione istituzionale.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.