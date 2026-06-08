Ventenne arrestato per maltrattamenti in famiglia: minaccia con un coltello le sorelle

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Minacce violente brandendo un coltello e la casa messa sottosopra facendo volare mobilia e supellettivi. È quanto accaduto in un appartamento di Vicenza ieri mattina, domenica 7 giugno: gli agenti delle Volanti intervenuti hanno alla fine arrestato un ventenne libico, che aveva terrorizzato le due sorelle nell’abitazione di via Fantoni, una laterale di Borgo Casale.

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti sono giunti velocemente sul posto. Ad attenderli c’erano due giovani donne di origine libica che, in preda al panico, fuori dall’appartamento hanno raccontato di essere state minacciate dal fratello che aveva anche anche messo a soqquadro tutto l’appartamento.

Dopo aver messo in sicurezza le due giovani, gli agenti sono penetrati all’interno dell’abitazione, trovando il ventenne che, pur continuando ad inveire contro le sorelle, ha fatto quanto gli hanno chiesto i poliziotti. Dopo essersi assicurati che lo stesso non avesse la possibilità di poter recare offesa ad alcuno, lo hanno indentificavano per un cittadino libico, classe 2006. Accompagnato in Questura, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e successivamente associato alla Casa Circondariale Del Papa di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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