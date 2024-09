Ruba una collanina d’oro a un’anziana e va subito a rivenderla. Ma trova anche la polizia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era impadronito con la forza di una collanina d’oro, rubandola a una donna anziana che non ha potuto opporsi alla rapina, ma ne è restato in possesso per ben poco tempo. Si trova intanto in soggiorno-premio – al contrario – in carcere il 29enne cittadino italiano che stamattina si è reso protagonista dell’atto illecito a Vicenza città, zona Contrà Canove Vecchie, dopo essersi trovato di fronte, non senza sorpresa, all’equipaggio della Squadra Mobile della Questura proprio all’atto della vendita della refurtiva in un negozio di oggetti preziosi.

Il giovane ladruncolo era stato intercettato mentre in bicicletta si dirigeva verso il punto di compravendita dai poliziotti impegnati in un servizio di controllo, e non c’è voluto molto per collegarlo al “torto” fatto pochi minuti prima alla malcapitata pensionata vicentina.

La descrizione fornita dalla vittima dello scippo coincideva alla perfezione con il 29enne, il quale invece non si era fatto evidentemente alcuna remora nel recarsi, subito, a rifilare l’oggetto di valore in cambio di denaro contante. Una fretta rivelatasi davvero cattivissima consigliera, visto che la Squadra Mobile, forte della conoscenza del territorio cittadino, si è appostata attendendolo “al varco”.

Dopo averlo seguito, B.N. – queste le iniziali dell’uomo ora detenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto – è stato colto in flagranza di reato. Lo scippo e il tentativo di porre in atto ricettazione gli costerà probabilmente una doppia denuncia, anche se il giudice di turno nelle prossime ore ne disporrà probabilmente la scarcerazione con provvedimenti accessori alternativi a cui sottostare.