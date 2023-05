Centrodestra in piazza a Catania, Meloni: puntiamo sull’unità

Sul palco la premier Giorgia Meloni che dice: “Ho sempre bisogno di tornare in piazza e chiedere ai cittadini, a voi, agli italiani, cosa pensate di noi. Questa Regione è strategica. Stanno arrivando investimenti importanti, penso ai pannelli dell’Enel, ai semiconduttori. La Sicilia, Catania possono diventare luoghi convenienti dove portare lavoro e sviluppo”. Poi un appello alla collaborazione: “Siamo in un’emergenza continua, ci salveremo solo tutti insieme. Noi come governo faremo la nostra parte, come in Emilia. Sappiamo che non abbiamo tanti amici, non tutti sono contenti che siamo al governo, ma alla fine vinciamo grazie al consenso. E ora cresciamo più della media europea”. E sul fronte dei migranti: “Vogliamo soluzioni strutturali e alla fine la spunteremo noi”.

Matteo Salvini parla ancora del Ponte sullo Stretto, idea lanciata nelle scorse settimane: “E’ un’emozione da ministro e da italiano, dopo tante chiacchiere avere finalmente approvato questo progetto. Non unisce solo Sicilia e Calabria, ma tutto il Paese. Porterà centomila posti di lavoro vero e libererà mare e aria, permetterà a milioni di italiani, che ammirano questa splendida terra, di venire in Sicilia spendendo di meno”.

Per Forza Italia Antonio Tajani, che esorta all’unità: “Qui abbiamo tutto il centrodestra unito, come in tutta Italia, unità sintomo di buongoverno”. Ed anche lui esprime soddisfazione per il progetto del Ponte sullo Stretto e ne rivendica la paternità, non sua ma del partito: “è una grande vittoria di Silvio Berlusconi e di Forza Italia”.