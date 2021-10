Decreto capienze, il cdm approva il testo all’unanimità. Prima l’incontro Draghi-Salvini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Massima capienza per i luoghi di cultura, come teatri e cinema. Limite del 50% per le discoteche al chiuso e del 75% all’aperto. Asticella fissata al 60% negli stadi, se al chiuso, 75% se all’aperto. E’ quanto prevede il testo del decreto capienze approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Un testo che va quindi oltre le indicazioni del Comitato tecnico scientifico che aveva fissato all’80 per cento la capienza massima per cinema, teatri e sale al chiuso e al 35 per cento quella per le discoteche. Previsto anche un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti percentuali previsti dall’esecutivo. Le misure entreranno in vigore dall’11 ottobre.

Prima del Cdm è andato in scena a Palazzo Chigi il faccia a faccia tra Mario Draghi e Matteo Salvini. Un incontro durato un’ora, resosi necessario dopo il fuoco e fiamme della Lega su catasto e discoteche. “Un incontro molto utile” per il leader della Lega che dopo il colloquio con il premier twitta: “Con Draghi soluzioni condivise .Un rapporto leale e franco risolve i problemi. Ora l’impegno a confrontarci sul futuro dell’Italia ogni settimana”. Salvini, secondo quanto reso noto dallo stesso segretario del Carroccio, avrebbe chiesto al capo del governo di “riaprire subito con numeri più alti le discoteche” e di “accelerare sulla ripartenza” di “attività culturali e sportive“. Nonché l’estensione della “durata dei tamponi da 48 a 72 ore, come previsto dagli altri Paesi europei, e l’estensione dell’utilizzo di tamponi rapidi, gratuiti o a basso costo”.

L’esecutivo, tramite una nota, ha fatto invece sapere che al centro del colloquio “cordiale e costruttivo” c’è stato “il tema della crescita economica”. E’ stato quindi confermato “l’impegno a evitare ogni aumento della pressione fiscale e a proseguire nel percorso delle riaperture, tenendo conto del miglioramento della situazione epidemiologica”.