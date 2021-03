Dl Sostegno: nuovi ristori, stop ai licenziamenti fino a giugno, rottamazione ter e del saldo e stralcio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il lavoro sull’ex decreto Ristori 5, rimasto ai box a causa della crisi di governo, è in fase di definizione ma l’esecutivo punta al via libera entro la seconda settimana di marzo. Dai ristori alla proroga delle scadenze fiscali nel menù del provvedimento, per il quale il precedente governo aveva stanziato risorse in deficit per 32 miliardi di euro con un nuovo scostamento approvato a gennaio.