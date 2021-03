Pedone investito sbatte la testa sul parabrezza. Ricoverato d’urgenza: è fuori pericolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un pensionato di 78 anni è stato investito da una vettura a Schio in prima mattinata, sbattendo violentemente il capo sul parabrezza della stessa e ruzzolando sull’asfalto, facendo temere il peggio. Dopo l’intervento dei soccorsi del 118 e il ricovero in ospedale, però, la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo sulle sue condizioni di salute visto che, salvo complicazioni successive, l’anziano non verserebbe in pericolo di vita.

L’investimento del malcapitato pedone è avvenuto alle 8.20 di oggi, in via Rovereto, poco lontano dal Sacro Cuore nel quartiere a nord della città altovicentina. A travolgere l’uomo in fase di attraversamento della carreggiata – sulle strisce pedonali apposite – una Fiat Punto condotta da un un altro anziano scledense, che proveniva da via Generale Papa per immettersi nella strada provinciale, la sp46, in direzione del centro di Schio.

L’auto condotta da un 84enne fortunatamente non procedeva a velocità elevata in virtù della manovra di immissione e svolta verso sinistra, ma l’impatto è stato comunque forte con la persona a piedi, tanto da sfondare in parte il parabrezza sul lato guida dopo l’urto sul cofano del veicolo, proprio in prossimità delle strisce.

Per fortuna del 78enne ferito, dopo lo sbalzo sulla carreggiata opposta non si è verificato un secondo investimento da parte di altri mezzi in transito. I soccorsi sono giunti sul posto, quasi al confine con Torreblelvicino, nell’arco di una manciata di minuti, intervenendo con delicatezza sull’infortunato, che sarebbe rimasto cosciente nonostante la gran botta in testa. Ora si trova ricoverato sotto osservazione all’ospedale di Santorso, per escludere effetti indesiderati post trauma, e per valutare in un secondo momenti altre lesioni.