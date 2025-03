Boscaiolo travolto da un albero appena tagliato: è in gravi condizioni – VIDEO

Gravissimo infortunio sul lavoro poco prima delle 15,30 di oggi, giovedì 13 marzo, nei boschi di Enego: nei pressi di via Cornetta un boscaiolo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un abete di circa 15 metri che aveva appena tagliato.

L’uomo, un 29enne originario di Maniago (Pordenone), al momento dell’incidente si trovava poco distante dal cavo di esbosco. A dare l’allarme è stato un collega: il 29enne è stato raggiunto da un operatore del Soccorso alpino che abita nelle vicinanze, mentre sopraggiungevano una squadra del Soccorso alpino, l’ambulanza del Suem 118 proveniente dall’ospedale di Asiago, i vigili del fuoco, i xarabinieri ed era in avvicinamento l’elicottero di Verona emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Asiago, il personale del Suem 118 e del Soccorso alpino, che hanno messo in sicurezza l’area e predisposto l’arrivo dell’eliambulanza per il recupero dall’alto del ferito. Sbarcati con un verricello nelle vicinanze, tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono stati guidati dove si trovava l’infortunato, 400 metri sotto la strada. I sanitari gli hanno subito prestato le prime cure a seguito di un sospetto trauma toracico e alla gamba.

Una volta stabilizzato, per spostarlo dal ripido pendio i soccorritori hanno allestito una teleferica alpina. La barella è stata quindi traslata una cinquantina di metri, per essere poi spostata altri 50 a braccia fino a uno spiazzo aperto da un altro boscaiolo. Da lì, l’eliambulanza lo ha verricellato sulla strada, dove è stato nuovamente preso in carico dall’equipe medica. La barella è stata poi trasportata a spalla per 200 metri e trasferita nell’elicottero, atterrato in attesa e decollato in direzione di Trento.

I carabinieri, che hanno gestito la viabilità durante l’atterraggio e il successivo recupero dall’alto.