Il ministro Piantedosi annuncia: a Milano 430 uomini in più per la sicurezza

430 uomini delle Forze dell’Ordine in più a Milano per contrastare gli episodi di violenza. E’ l’annuncio di Matteo Piantendosi, che sottolinea come sia “ragionevole pensarli, per grado e preparazione, nei luoghi operativi”. Il ministro dell’Interno è nel capoluogo lombardo per presenziare alla riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza e per “dare un segnale di presenza qui per l’importanza dei temi della sicurezza dell’area della metropolitana e rispetto a quanto accaduto nell’area della Stazione Centrale”.

Il segnale di presenza per l’attualità, nonostante i crimini siano in calo. Ha spiegato il Ministro dell’Interno: “Rispetto al 2019 i reati come furti, rapine, lesioni personali e violenza sessuale sono calati del 39%. Noi però non diamo importanza esclusivamente al dato statistico; e’ evidente che esiste un problema di percezione di insicurezza e a questo prestiamo grande attenzione.” Poi ha aggiunto: “Altro dato importante e’ che quasi il 100% di assicurazione alla giustizia dei responsabili”.

Per garatire la sicurezza alla Stazione Centrale, Piantedosi ha annunciato che al prossimo meeting del Comitato sulla sicurezza porterà anche Ferrovie dello Stato poichè, ha spiegato, “sta predisponendo un progetto complessivo di security aziendale e se ne sta occupando anche il ministro Salvini. Oltre alla sicurezza, si sta pensando anche a una sistemazione delle stazioni, interne ed esterne, per colmare quei coni d’ombra che possano creare i presupposti per diverse tipologie di reato”.