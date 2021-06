M5S, Conte: “c’è l’accordo con Rousseau. Abbiamo i dati degli iscritti”. Casaleggio lascia il movimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Accordo raggiunto tra il M5s e Rousseau per la riconsegna dei dati degli iscritti al Movimento. L’annuncio da Giuseppe Conte su Facebook: “Il tempo dell’attesa e dei rinvii è finito, il Movimento 5 Stelle entra, forte delle sue radici, in una nuova storia. Giugno segna l’inizio del nostro ‘secondo tempo’: siamo finalmente in possesso dei dati degli iscritti ed è stato raggiunto l’accordo con l’associazione Rousseau”.

La notizia è arrivata a poche ore dalla scadenza del termine fissato dal Garante per la protezione dei dati personali che l’1 giugno ha ordinato alla fondazione di Casaleggio di consegnare al Movimento tutte le informazioni entro cinque giorni.

Poco dopo l’ufficialità, la prima reazione è stata quella di Davide Casaleggio che, sul blog delle stelle, ha comunicato la sua intenzione di disiscriversi dal Movimento 5 Stelle: “Abbiamo costruito un modello di cittadinanza attiva che oggi è considerato tra i migliori 5 al mondo e ne sono profondamente orgoglioso. Il percorso della partecipazione dal basso continuerà lungo la strada che abbiamo tracciato mantenendo l’integrità, la coerenza e la solidità morale che abbiamo sempre coltivato, nei mille modi in cui sarà possibile. Questo non è più il MoVimento e sono certo non lo avrebbe più riconosciuto nemmeno mio padre.”

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio invece ha commentato: “Adesso più che mai dobbiamo fare squadra, coinvolgendo tutti. Con Giuseppe Conte – dice – possiamo rilanciare il MoVimento, ora dobbiamo sostenerlo e blindare la sua leadership”.

I termini finanziari dell’intesa non sono noti ma, secondo alcune indiscrezioni, Conte e Rousseau avrebbero chiuso ad una cifra attorno ai 250mila euro, da pagare in un certo periodo di tempo da parte del nuovo Movimento al quale gli eletti devono, mensilmente, mille euro.

Molto probabilmente la piattaforma Rousseau sarà sostituita da quella fornita dalla Isa srl, società con sede a Viterbo e sarà una piattaforma tecnica.