Manovra: tutte le novità del maxi emendamento in “zona Cesarini”

I neoassunti: a partire da luglio è previsto un meccanismo di adesione automatico alla previdenza complementare per tutti i neoassunti che avranno comunque la facoltà di rinunciare entro 60 giorni oppure, entro lo stesso termine, di scegliere un fondo complementare diverso. La relazione tecnica che accompagna l’emendamento indica l’impatto e la possibile adesione alla previdenza complementare.

Lo Stretto di Messina. Sono rifinanziati gli stanziamenti con complessivi 780 milioni nel 2032 e 2033. Il rifinanziamento, si legge nella Relazione tecnica, viene fatto “alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del non perfezionamento degli impegni relativi alle somme iscritte in bilancio nell’anno 2025 in conto residui rinvenienti dall’anno 2024”. L’incremento delle risorse nel 2032 e 2033 lascia “inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate” si precisa.