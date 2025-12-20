Natale 2025: aumentano gli italiani che acquisteranno i regali. Rincari per gioielli e vacanze

Secondo Confcommercio, in occasione delle festività natalizie quasi 9 italiani su 10 spenderanno fino a 300 euro per i regali, con una spesa media di 211 euro. Tra coloro che percepiscono la tredicesima, il 22,8% la impiegherà per sostenere le spese per la casa e la famiglia, il 22,1% risparmia, il 20,2% la userà per pagare tasse e bollette e quasi il 18% per acquistare i regali di Natale.

La ricerca condotta in collaborazione con Format Research evidenzia anche che quest’anno è in aumento il numero di italiani che spenderanno per acquistare i regali di Natale, con una percentuale che sale all’81,5% rispetto al 79,9% del 2024.

Tra i regali più scelti, ci sono i prodotti enogastronomici, a seguire i prodotti per la cura della persona e i trattamenti di bellezza, quindi gli immancabili capi di abbigliamento, ma anche calzature e articoli sportivi reggono il colpo.

Due italiani su tre acquisteranno i regali sia nei negozi fisici che online, mentre il 23,6% esclusivamente presso i punti vendita tradizionali. Secondo Kaspersky nel nostro Paese resta forte l’attaccamento ai regali ‘tangibili’: il 41% del panel, afferma di prediligere esclusivamente oggetti fisici. Tuttavia, il digitale avanza, spinto soprattutto dai più giovani: circa un italiano su cinque ha già acquistato in passato un regalo virtuale. Tra i più gettonati ci sono i servizi di streaming. Seguono i crediti e gli abbonamenti legati al gaming, gli e-book e i corsi di formazione online, ma più distaccati.

Tra i regali che subiranno i maggiori rincari ci sono invece i gioielli, che costano il 67,4% in più rispetto al 2021 e il 26,2% in più rispetto allo scorso anno. Raddoppiati i costi dei pacchetti vacanza nazionali rispetto a quattro anni fa, ma anche se si sceglie di regalare dei cioccolatini, dolci o prodotti di pasticceria confezionati, si arriva a spendere anche oltre il 20%. stesso aumento in percentuale anche per i piccoli elettrodomestici. Ribassi invece sul fronte dell’elettronica secondo l’Unione nazionale consumatori.