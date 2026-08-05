Ok della Camera al deficit per la difesa e la sicurezza energetica

La Camera, con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti, approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia, dopo la riformulazione proposta. “Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3%, uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo a 0,9%”, ha detto il ministro prima del voto.

Giorgetti ha ricordato che la clausola originaria prevedeva l’1,5% annuo per la difesa e che la novità consiste nella possibilità di destinare fino allo 0,6% di quella quota alla sicurezza energetica. Secondo poi il ministro dell’Economia, la Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l’approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il via libera nella riunione dell’Ecofin di ottobre. A quel punto il governo procederà al ricorso alla procedura prevista dalla legge per definire il cosiddetto scostamento di bilancio, indicando l’entità delle clausole utilizzate e la destinazione delle relative risorse.