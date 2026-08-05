Tenta l’evasione durante una visita al San Bortolo: rintracciato in pochi minuti

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Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 4 agosto, all’Ospedale Civile San Bortolo di Vicenza, dove un detenuto di origine magrebina, ristretto presso il carcere del capoluogo berico, ha cercato di evadere durante una visita medica urgente.

La tentata fuga si è verificata nonostante fosse stato predisposto un dispositivo di sicurezza che comprendeva, oltre al personale del reparto di Vicenza, anche agenti liberi dal servizio e operatori del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria. L’intervento immediato degli agenti ha comunque consentito di bloccare rapidamente l’evasione all’interno dell’area ospedaliera: il detenuto, infatti, è stato individuato in breve tempo, impedendogli di allontanarsi dalla struttura.

“A tutto il personale intervenuto, e in particolare a chi ha provveduto direttamente alla localizzazione, va il nostro più sentito plauso e ringraziamento – scrive la Segreteria Regionale Uspp del Triveneto -. Si propone formalmente di riconoscere lode ed encomio per il personale che ha impedito l’evasione”. E conclude: “Riteniamo altresì necessario intervenire con urgenza sulle criticità che si verificano durante le visite urgenti in ospedale, al fine di garantire un’area dedicata al ricevimento dei detenuti degenti. Tale misura contribuirebbe a migliorare la sicurezza degli operatori in servizio presso le strutture ospedaliere e a garantire maggiore tutela per l’intera collettività”.

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