Guardiola incontra Maldini ed entra nella lista dei candidati ct

Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare Ct dell’Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro., supportato da Leonardo,per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell’Italia.Si tratta di un tentativo importante per un nome che cancellerebbe i malumori per l’eventuale scelta relativo adche non metteva tutti d’accordo nè in Federazione nè tra gli appassionati di calcio italiani. Guardiola invece risveglierebbe vecchi entusiasmi anche se l’operazione è complicata e ricca di ostacoli. Sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista personale dato che Guardiola ha manifestato l’intenzione di prendersi una pausa. Non a caso l’ex centrocampista ha già detto di no a diverse offerte.Nella mattinata di ieri il presidente della Figcsi era espresso così: “Short list per il ct dell’Italia limitata a Mancini e Pirlo?Sull’allenatore non c’è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall’idea che tutti debbano essere d’accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto”.

A questo punto si aspetta la risposta dell’allenatore catalano.