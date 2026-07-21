Guardiola incontra Maldini ed entra nella lista dei candidati ct
Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati ct della Nazionale italiana.
Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare Ct dell’Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro.L’ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, si sono incontrati per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell’Italia.Si tratta di un tentativo importante per un nome che cancellerebbe i malumori per l’eventuale scelta relativo ad Andrea Pirlo che non metteva tutti d’accordo nè in Federazione nè tra gli appassionati di calcio italiani. Guardiola invece risveglierebbe vecchi entusiasmi anche se l’operazione è complicata e ricca di ostacoli. Sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista personale dato che Guardiola ha manifestato l’intenzione di prendersi una pausa. Non a caso l’ex centrocampista ha già detto di no a diverse offerte.Nella mattinata di ieri il presidente della Figc Malagò si era espresso così: “Short list per il ct dell’Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo. Ma non li dico. Sull’allenatore non c’è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall’idea che tutti debbano essere d’accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto”.
Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare Ct dell’Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro.L’ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, si sono incontrati per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell’Italia.Si tratta di un tentativo importante per un nome che cancellerebbe i malumori per l’eventuale scelta relativo ad Andrea Pirlo che non metteva tutti d’accordo nè in Federazione nè tra gli appassionati di calcio italiani. Guardiola invece risveglierebbe vecchi entusiasmi anche se l’operazione è complicata e ricca di ostacoli. Sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista personale dato che Guardiola ha manifestato l’intenzione di prendersi una pausa. Non a caso l’ex centrocampista ha già detto di no a diverse offerte.Nella mattinata di ieri il presidente della Figc Malagò si era espresso così: “Short list per il ct dell’Italia limitata a Mancini e Pirlo? Ci sono altri nomi possibili per il ruolo. Ma non li dico. Sull’allenatore non c’è nessun tipo di scontro, ma la parola condivisione parte dall’idea che tutti debbano essere d’accordo. Ammesso che questa idea ci sia, poi va declinata nella sua praticità. Stiamo parlando per entrare nel dettaglio di un soggetto. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto”.
A questo punto si aspetta la risposta dell’allenatore catalano.