Santanchè, respinta in Senato la mozione di sfiducia con 111 no

Intanto però non è più secretata la sua iscrizione nel registro degli indagati alla Procura a Milano. Ed è emerso che è aperta un'indagine per bancarotta e falso in bilancio. Le indagini sulla condotta finanziaria della Santanchè continuano a turbare dunque l'esecutivo, ma Licia Ronzulli, capogruppo in Senato di Forza Italia, descrive una maggioranza assolutamente serena.

ha sottolineato la ministra. “Ci possono essere diversità di opinioni, diversità che io rispetto. Ho invece qualche difficoltà a comprendere come si possa promuovere sulla base di elementi di un'inchiesta pseudo-giornalistica una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro della Repubblica, ma che ha per oggetto dei fatti che, se verranno evidenziati, antecedenti al mio giuramento da ministro. Concludo confermando quello che sento per questa Assemblea e che nelle funzioni che esercitoche la Costituzione indica come principi a cui tutti quelli che sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche devono attenersi.