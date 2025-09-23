Gaza, l’appello della Cisl: “Destiniamo un’ora di lavoro per offrire aiuto alle vittime della guerra”
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Cisl di Vicenza con l’appello ai lavoratori vicentini sulla campagna di raccolta fondi in corso per inviare aiuti alle vittime civili nella Striscia di Gaza.
Anche Cisl Vicenza aderisce all’iniziata di raccolta fondi promossa in tutta Italia da Cisl nazionale a supporto della Croce Rossa Italiana, realtà attiva in prima linea negli interventi a favore delle donne, degli uomini e dei bambini di Gaza.
“Chiediamo ai lavoratori e alle lavoratrici vicentini di unirsi a questa grande azione di solidarietà collettiva – spiega Raffaele Consiglio, segretario generale provinciale di Cisl Vicenza -, destinando il controvalore di un’ora del loro lavoro per contribuire alla raccolta fondi in corso, finalizzata a portare aiuti alla popolazione civile tutt’ora presente nella Striscia di Gaza”.
“Da sempre Cisl crede nella convivenza pacifica di due popoli in due stati. Osservando quello che sta accadendo non possiamo non chiedere di cessare immediatamente l’aggressione ai civili di Gaza, perché non può essere giusta una rappresaglia che colpisce soprattutto i civili. Crediamo doveroso dunque alzare la protesta contro questo governo israeliano, che con le sue scelte nefande tiene in ostaggio anche tutti i suoi cittadini”.
Il contributo può essere versato utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Iban
IT73I0103003201000002918273, conto intestato a Cisl – Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza; causale: “Donazione a sostegno aiuti umanitari popolazione civile di Gaza“.
