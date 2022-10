Scontro Meloni – Letta su presidenti delle Camere. In settimana le consultazioni

Giorgetti, vice segretario della Lega, come ministro dell'Economia; torna il nome Elisabetta Casellati per la Giustizia ma la premier in pectore insiste per l'ex pm Carlo Nordio alla Giustizia. Presidenza del Consiglio circola il nome del suo fedelissimo Giovanbattista Fazzolari invece come segretario generale della Presidenza del Consiglio la Meloni vedrebbe bene Carlo Deodato, consigliere di Stato, attuale capo del dipartimento Affari giuridici di Palazzo Chigi.

. In seguito alla nomina dei capigruppo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe convocare le consultazioni che, vista la nettezza del risultato delle elezioni e il numero esiguo di gruppi parlamentari, potrebbero durare un giorno e mezzo al massimo.Sempre in quelle ore Mario Draghi, premier in carica per gli affari correnti, dovrebbe atterrare a Roma di ritorno dal suo ultimo Consiglio europeo a Bruxelles.