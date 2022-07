Vertice Conte – Draghi. Leader M5s: “Restiamo al governo, ma serve discontinuità”

In un passaggio del documento consegnato da Giuseppe Conte al premier Mario Draghi si legge: “Il M5s ha sin dalle prime ore del governo mantenuto una linea di assoluta responsabilità nazionale., dando priorità alla tutela della salute dei cittadini e al rilancio dell'intero sistema economico. Le abbiamo più volte rappresentato, invano, come non sia accettabile che il Consiglio dei Ministri sia relegato al ruolo di mero consesso certificatore di decisioni già prese, con provvedimenti normativi anche molto complessi che vengono portati direttamente in Consiglio o, quando va bene, con un anticipo minimo, comunque inidoneo a consentirne un'analisi adeguata”.