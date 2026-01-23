Vertice Italia – Germania. Meloni e Merz firmano il Piano d’azione sulla cooperazione strategica rafforzata

“I nostri sistemi produttivi possono dare un contributo alla costruzione del pilastro europeo dell’Alleanza atlantica che per tanti anni abbiamo invocato senza fare passi avanti e agire di conseguenza – ha dichiarato Meloni aggiungendo l’intenzione di aderire all’accordo multilaterale che già esiste tra Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna sull’esportazione di armamenti.

Da parte sua il cancelliere tedesco Merz ha sottolineato la fortissima convergenza tra Italia e Germania emersa anche all’ultimo Consiglio europeo, su alcuni dei temi di dibattito principali. “L’Ue deve rafforzare la competitività delle industrie e fare di più per la sicurezza”, ha detto Merz sottolineando poi l’esigenza di concentrarsi sulle questioni essenziali, come l’adoperarsi per la pace in Ucraina. Parlando di guerre, Meloni ha poi aggiunto: “Su Ucraina e Medio Oriente la nostra sintonia è sempre stata forte, continueremo a fare la nostra parte sia per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina sia per costruire un quadro stabile di sicurezza e prosperità in Medio Oriente”.

Per quanto riguarda la questione del Board of Peace per Gaza, a cui non parteciperanno né Italia né Germania, Meloni ha spiegato che “per noi ci sono oggettivamente dei problemi di carattere costituzionale per come l’iniziativa è stata configurata”. Agli Usa ha quindi chiesto “anche la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell’Italia ma anche di altri Paesi europei”.