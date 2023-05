Via libera al Dl bollette e a quello sullo stretto di Messina

Il dl bollette è legge. L’aula del Senato ha approvato il decreto legge votando la fiducia al governo con 99 voti favorevoli, 54 contrari e 2 astensioni. Gli interventi complessivi ammontano a circa 4,8 miliardi: 3,57 serviranno a fronteggiare il caro energia nel secondo semestre dell’anno.



Palazzo Madama ha quindi confermato il testo modificato dalla Camera che introduce misure a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas e anche interventi in materia di salute e adempimenti fiscali. Sul piatto anche 1,085 miliardi per il contributo statale sul payback per lo sforamento della spesa sanitaria e 170 milioni per i maggiori costi previsti per i potenziamenti dei pronto soccorso e dei servizi di emergenza anche utilizzando i cosiddetti ‘gettonisti’. Le misure di accesso alla tregua fiscale inoltre, comportano costi valutati in circa 15 milioni.