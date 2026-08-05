Via libera della Camera all’attivazione delle clausole di salvaguardia. Giorgetti: “Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica”

Giorgetti ha poi chiarito che il piano dovrà essere definito tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e dell'evoluzione della procedura per deficit eccessivo. “Se la procedura non dovesse essere chiusa in anticipo – spiega – un deficit superiore al 3% negli anni successivi comporterebbe la permanenza dell'Italia nella procedura europea, anche nel caso in cui lo sforamento fosse dovuto esclusivamente a spese ammissibili nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale”.

Torna intanto il cappio in Aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, ed ex Lega, Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. “Con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia. Dovete fermarvi finché siete tempo” chiede Ziello, con i suoi colleghi di gruppo che mostrano cartelli “No SAFE” con la “e” rappresentata come il simbolo dell'euro. “Fondi che il governo – sottolinea Ziello – attiverà con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari al ricorso ai fondi Safe”. Era il 16 marzo 1993 quando proprio la Lega Nord si presentò in Parlamento con un cappio, agitato dal deputato Luca Leoni Orsenigo, per chiedere massima severità nei confronti dei politici coinvolti in Tangentopoli. agitato dal deputato Luca Leoni Orsenigo, per chiedere massima severità nei confronti dei politici coinvolti in Tangentopoli. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci, ed ex Lega, Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. “Con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.con i suoi colleghi di gruppo che mostrano cartelli “No SAFE” con la “e” rappresentata come il simbolo dell'euro. “Fondi che il governo – sottolinea Ziello – attiverà con buona pace di alcuni partiti di maggioranza che continuano a truffare gli italiani dicendo di essere contrari al ricorso ai fondi Safe”. “Se la procedura non dovesse essere chiusa in anticipo – spiega – un deficit superiore al 3% negli anni successivi comporterebbe la permanenza dell'Italia nella procedura europea, anche nel caso in cui lo sforamento fosse dovuto esclusivamente a spese ammissibili nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale”.

Giorgetti ha ricordato che la clausola originaria prevedeva l'1,5% annuo per la difesa e che la novità consiste nella possibilità di destinare fino allo 0,6% di quella quota alla sicurezza energetica. Secondo poi il ministro dell’Economia,e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il. A quel punto il governo procederà al ricorso alla procedura prevista dalla legge per definire il cosiddettoindicando l'entità delle clausole utilizzate e la destinazione delle relative risorse.