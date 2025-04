Chirurgia plastica: crescono le richieste, un trend che va oltre l’estetica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La chirurgia estetica non è un capriccio, ma una scelta di benessere. C’è ancora chi pensa che la chirurgia plastica sia solo una questione di vanità. La realtà è ben diversa: sempre più persone scelgono di sottoporsi a un intervento non solo per migliorare il proprio aspetto, ma per ritrovare sicurezza, equilibrio e benessere psicofisico. E i numeri lo confermano: In Italia nel 2022 sono stati effettuati quasi 1,2 milioni di trattamenti estetici (chirurgici e non), con una crescita del 15% rispetto al 2021.

A dirlo è uno studio prodotto da Aicpe, l’Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica. Vista la crescente domanda, ovviamente, sta aumentando di conseguenza anche l’offerta: è, dunque, importante scegliere con attenzione da chi farsi operare e rivolgersi ad un centro d’eccellenza. Nell’Unità di Chirurgia Plastica ed Estetica di Thiene, in provincia di Vicenza, attraverso Poliambulatori San Gaetano vengono offerti interventi altamente personalizzati con chirurghi selezionati tra le eccellenze della categoria.

Chi si rivolge al chirurgo plastico

Sempre più pazienti, giovani e adulti, si rivolgono a specialisti per correggere inestetismi che influenzano la loro vita quotidiana, sia a livello estetico che emotivo. Le donne rappresentano circa l’87% dei pazienti, ma è in costante aumento anche il numero di uomini. Dietro questa crescita delle richieste c’è un desiderio profondo di stare bene con se stessi, perché spesso quello col chirurgo plastico porta a più di un semplice intervento: la chirurgia estetica è oggi uno strumento di rinascita.

Gli interventi più richiesti

In Italia l’intervento attualmente più frequente è quello di mastoplastica additiva, per aumentarne il volume, che può essere combinato con un lifting del seno. Segue la blefaroplastica, richiesta sia da donne che da uomini, effettuato sia per ringiovanire lo sguardo ma anche per motivi pratici, poiché una palpebra cadente può offuscare la vista.

La liposuzione si posiziona al terzo posto. Presso la San Gaetano Clinica e Ricerca è oggi possibile effettuare questo intervento con il supporto di strumentazione di ultima generazione, che permette prelievi precisi e meno invasività, per risultati altamente soddisfacenti. È inoltre possibile associare interventi di lipofilling, che permettono di rimodellare glutei, seno e alcune parti del volto. Segue la rinoplastica, che sta registrando un incremento notevole: si tratta dell’intervento più richiesto nelle fasce di età più basse.

Come scegliere il Chirurgo Plastico

È fondamentale affidarsi a professionisti esperti, capaci di offrire soluzioni personalizzate e sicure. Uno sguardo al curriculum, alle recensioni, all’esperienza maturata, ma è di grande importanza anche la relazione che si dovrebbe creare tra paziente e chirurgo. Una prima consulenza è, infatti, fondamentale, per far domande e raccogliere preziose informazioni sulla personalizzazione dell’intervento e sulla disponibilità del chirurgo a seguire nel post-operatorio.

Poliambulatori San Gaetano, con il suo team di Specialisti accuratamente selezionati tra i migliori Chirurghi plastici, rappresenta un punto di riferimento per la chirurgia plastica in Veneto, offrendo un’ampia gamma di interventi mirati per il viso, il seno e il corpo. Per maggiori informazioni contatta, senza impegno, la segreteria allo 0445372205 o invia una mail a chirurgia@poliambulatorisangaetano.it