Mal di schiena: approccio personalizzato e multidisciplinare a 360° ai Poliambulatori San Gaetano

Il mal di schiena può sembrare un disturbo comune, ma quando diventa cronico può influenzare negativamente ogni aspetto della vita. Poliambulatori San Gaetano si impegna a risolvere il problema alla radice, per garantire risultati duraturi.

Perché è importante identificare la causa del dolore?

Trattare solo i sintomi offre un sollievo temporaneo. Per evitare che il dolore si ripresenti, è fondamentale individuare e risolvere la causa scatenante, spesso legata a problemi strutturali o funzionali della colonna vertebrale. Conoscere e agire sulla causa del mal di schiena permette di individuare la giusta terapia, mirata ed efficace.

Quali sono i medici a cui rivolgersi per curare il mal di schiena?

Il team multidisciplinare di Poliambulatori San Gaetano comprende Neurochirurghi d’eccellenza, per affrontare i problemi più complessi, Fisioterapisti e Personal Trainer laureati per trattamenti e allenamenti muscolo-scheletrici mirati, Nutrizionisti e Psicoterapeuti d’esperienza per un supporto completo, a 360°, anche emotivo.

Quali sono gli esami per studiare il mal di schiena?

Lo specialista d’elezione per la colonna vertebrale è il Neurochirurgo. Questi, dopo un’attenta visita, può indicare degli esami diagnostici fondamentali per individuare la causa precisa del mal di schiena. Poliambulatori San Gaetano garantisce un accesso immediato alla sua diagnostica avanzata. Grazie a tecnologie di ultima generazione, come la risonanza magnetica con intelligenza artificiale, TAC e RX a basso dosaggio di radiazioni, nonché ecografie con strumenti dotati di software di ultima generazione, è possibile individuare con precisione la causa del dolore senza dover attendere tempi lunghi. Questo servizio permette ai pazienti di iniziare subito il percorso di cura più adatto alle loro esigenze. Per maggiori informazioni e prenotazioni la segreteria di Poliambulatori è disponibile al numero unico 0445.372205.