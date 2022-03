10/22 Voci in onda – Primavera, moda denim, biblioteche. La newsletter di Radio Eco Vicentino

È primavera: si aprono i cappotti, i freddolosi fanno capolino dalle loro dimore, ci si crogiola al sole, si fa il cambio stagione nell’armadio, i fiori sbocciano, si respira appieno quel profumo di nuovo tipicamente primaverile. In questi primi cinque giorni di primavera ne sono successe delle belle negli studi di Radio Eco Vicentino.

La settimana è iniziata alla volta dell’amore. Come ci ha ricordato Silvia, la bella stagione risveglia non solo la natura ma anche i bisogni umani in ambito sentimentale. Per questo motivo, “Music Around” vi propone la playlist perfetta per i vostri amori nella stagione del risveglio. Potete anche ascoltare il cantautore campano Il Conte Biagio con il suo ultimo singolo “Spunta Blu” e Gretel, dalla provincia di Firenze, che ci canta tutte le critiche e i giudizi ricevuti in “Apatia”.

Il giovedì ha decretato il grande ritorno dei direttori. Dopo un mese di assenza Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel si sono riuniti in una puntata intima di “Parola ai Direttori” durante la quale hanno parlato di belle notizie e fatto il punto sui progressi della collaborazione tra il portale de L’Eco Vicentino e la radio. Durante questo appuntamento hanno ricordato che proprio oggi, Venerdì 25 Marzo, parte “Break Point”, il nuovo programma radiofonico in onda dalle 15 a cura di Omar Dal Maso dedicato allo sport vicentino. A rompere il ghiaccio, insieme ad Omar, ci sarà Nicola Retis portavoce del Delta Sport Performance, il vivacissimo team vicentino di triathlon. Ascolta la diretta cliccando qui.

Anche a “StartUp” si è respirato aria nuova, grazie ad una puntata fresca e genuina con degli ospiti “super fighi”. Da San Tomio di Malo alle case di moda italiane e mondiali, il denim di lusso si firma vicentino. Questa è la storia di Project Officina Creativa, del suo CEO Matteo Lavezzo ma soprattuto dei suoi collaboratori. Un’azienda all’avanguardia, dinamica, stimolante e gentile che fa del suo punto di forza proprio le persone che ci lavorano. Un grande esempio di imprenditoria vicentina.

Ispirati dalla bellissima storia di Project Officina Creativa, Gianni e Giulia hanno esplorato il concetto moderno di “fare gruppo” nella nuova puntata di We Love Italia. Da quelli sportivi a quelli parrocchiali passando per il gruppo di whatsapp che vorresti abbandonare all’istante ma dentro al quale sei imprigionato per sempre. E tu, di che gruppi fai parte?

Questa settimana “L’Eco Dei Comuni” ci ha portato nella virtuosa Marano, capitanata dal giovane Sindaco Marco Guzzonato. Il comune vicentino si contraddistingue per moltissimi progetti e iniziative per la cura del sociale che accompagnano la comunità locale in percorsi di educazione culturale. Il primo cittadino maranense è anche delegato per la cultura in amministrazione provinciale. Sul nostro territorio sono presenti 106 biblioteche tutte comunicanti tra loro, pensate come un unico cuore culturale. Una rete vasta che in futuro potrà collegarsi anche a quelle di Padova e Verona.

Con l’arrivo della primavera cambia anche il cibo in tavola. Si scelgono pasti più colorati e freschi e noi, i golosi di Radio Eco Vicentino, siamo tornati a bussare alle porte della cucina di “Fogolare Veneto”. Questo mese lo chef Amedeo Sandri e il sommelier Maurizio Falloppi si sono sbizzarriti con le erbe locali come la Maresina, la Silene e la Boraggine. Vi proponiamo una ricetta molto veloce e semplice di una pietanza che potete portare con voi nelle vostre scampagnate di primavera.

Vi auguriamo un buon weekend. Vi aspettiamo on air, stay tuned.