Venerdì in onda la “prima” di BreakPoint, il punto di Radio Eco Vicentino sullo sport

Non lo facciamo “per sport”, ma per lo sport. Quello vicentino in particolare, ma senza disdegnare di andare perfino oltre, almeno con un raggio d’azione che include il Veneto e invitando come ospiti ai microfoni della nostra webradio quei campioni, praticanti ed esperti “giramondo” che possono fornire una voce “dal di dentro”. E’ un nuovo servizio prima di tutto, quello che Eco Vicentino e Radio Eco Vicentino in solida accoppiata offriranno da venerdì 25 marzo alle 15, una volta a settimana, come appuntamento imprescindibile per chi del variegatissimo mondo dello sport è parte attiva come atleta, dirigente o sostenitore oltre che per i nostro fedelissimi ascoltatori, per semplice e genuina curiosità.

Ora che l’anticipazione è per così dire servita, sul punto di battuta di “BreakPoint” – ecco svelato il titolo della nuova proposta radiofonica – si presenta il conduttore designato, vale a dire il nostro redattore del portale di notizie Omar Dal Maso, che per un’ora di venerdì in venerdì dalle 15 alle 16 a far conoscere personaggi e discipline sportive che interessano il Vicentino e che, consentiteci la “licenza” di paternità, meritano maggiore Eco nella nostra provincia. E oltre.

BreakPoint sarà Ascoltabile off limits in tutto il globo nelle repliche inserite nel palinsesto di Radio Eco Vicentino (al sabato alle 19 e il martedì successivo alle 17) e pure in formato podcast sulle principali piattaforme (Spreaker, Spotfy, Google etc) in qualsiasi momento, a piacimento e senza scadenza. Uno spazio e del tempo egualmente preziosi che editore e direzione della webradio con sede operativa a Schio dedicano a un settore d’informazione che da sempre sta a cuore ai vicentini, sportivi viscerali e tifosi accaniti tradizionalmente molti attivi. La nuova proposta sarà ovviamente disponibile inoltre sull’app per tablet e smartphone di Eco Vicentino, scaricabile gratuitamente.

La terra veneta d’altronde ha spesso dato i natali a formidabili campioni e qualche volta anche a “pionieri” in discipline a volte semisconosciute. Che andremo a solleticare nel profondo e magari valorizzare attraverso le voci di chi le pratica, tra aspirazioni e sogni, fatica e sacrifici, vittorie e sconfitte, risvolti opposti di quelle medaglie non solo simboliche che, chissà, alcuni dei nostri ospiti porteranno al collo nel corso dell’intervista settimanale, in un botta e risposta che ricorda gli scambi del tennis appunto fino a quello che sarà il breakpoint finale.