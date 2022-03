Previsioni meteo 25-27/03, il clima rimane mite e continua la siccità da ormai 40 giorni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Continua la siccità sul Vicentino che ci accompagna da ben 39 giorni. E’ ancora l’alta pressione a dominare, non solo sul nord Italia ma su tutto il centro Europa, con temperature massime ormai anche oltre la norma del periodo.

VENERDI 25 MARZO

Sulla nostra provincia splenderà il sole per tutto il giorno. Ancora fresco in pianura nella prima mattinata con temperature minime generalmente comprese tra 3 e 5°C. Ottima visibilità in montagna.

SABATO 26 MARZO

Cielo sereno su tutto il territorio. Solo verso sera ci saranno delle velatura in arrivo sul Bassovicentino. Clima mite. Temperature stazionarie con punte massime di 20-21° in pianura.

DOMENICA 27 MARZO

Altra giornata di sole senza nuvole o al più qualche velatura di passaggio. Valori termici leggermente sopra la norma del periodo, ottimo per le attività all’aria aperta.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da metà settimana molto probabilmente saremo interessati dai primi passaggi perturbati. Tornerà la tanto attesa pioggia in pianura e neve in montagna. Le temperature caleranno bruscamente per correnti fredde nord Europee.