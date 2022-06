21/22 Voci in onda: Matia Bazar, il gelato Emè, i Metaverso, lo Spartan e il festival Acqua, Ferro e Fuoco – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno a tutti gli amici di Radio Eco Vicentino,

come ogni settimana vi aggiorniamo sulle nostre avventure e vi presentiamo i nostri magnifici ospiti. Cosa è successo nei nostri studi? Abbiamo mangiato del buon gelato e intervistato dei veri e propri campioni.

Stiamo pensando di cambiare il nome del programma del lunedì dedicato alla musica Music Around a Vip Around perchè la nostra Silvia sta mettendo insieme una vera e propria Hall Of Fame di Radio Eco Vicentino. La rosa di talenti che presentano con orgoglio la loro musica ai nostri microfoni sta diventando sempre più grande. Questa settimana ospiti speciali i Matia Bazar rappresentanti da Fabio Perversi che ha presentato il brano inedito del gruppo “Non finisce così”, tratto dall’ultimo album “The Best Of”. A seguire, il lunedì ha decretato il grande ritorno degli Altapressione con Andrea Pelatti che ha presentato il loro nuovo singolo “Illuminami adesso”.

Per la puntata di StartUp di mercoledì è venuto a trovarci l’alchimista del gelato per eccellenza: Marino Mambrelli titolare della Gelateria Emè di Sarcedo, dove è impegnato con le figlie Giorgia e Raffaella. Abbiamo scoperto che Marino è un vero e proprio mastro della mescolazione, un mago del gusto che combina magnificamente tantissimi sapori per creare dei gusti di gelato originali ed introvabili. Da quello alla Sperola alla classica vaniglia, Emè soddisfa ogni tipo di palato. I gelati di Emè sono interamente prodotti con ingredienti naturali e locali, alcuni provenienti anche dal giardino di Marino. Una realtà che ha subito conquistato i nostri cuori e i nostri palati allietati da una buona coppa di gelato alla rosa e di acacia.

Ormai è diventata una tradizione. Ogni mese il duo G&G di We Love Italia si collega con amici ed ascoltatori all’estero per ricevere aggiornamenti sulle ultime avventure di chi ha deciso di vivere fuori dall’Italia. Questa settimana ci siamo collegati con le Canarie, il Portogallo e l’Argentina.

All’Eco Dei Comuni abbiamo parlato invece del bellissimo territorio delle Valli dell’Astico, Posina e Laghi insieme a Chiara De Tomasi una delle organizzatrici di “Acqua, Terra e Fuoco“. Il festival, finanziato dal Gal Montagna Vicentina, vuole valorizzare la cultura ed il paesaggio delle Valli dell’Astico, del Posina e di Laghi attraverso i tre elementi che caratterizzano questo territorio: l’acqua, fonte di vita che ha anche dato il nome a queste aree; il ferro che ricorda gli importanti insediamenti industriali della Valle dall’antichità ad oggi; il fuoco, alimentato dal carbone dei boschi che ha consentito alle locomotive di portare merci, turisti, rifornimenti e soldati fino ad Arsiero. Scopri quali saranno i principali eventi del festival ascoltando il nostro podcast.

Gli studi di Radio Eco Vicentino sono stati invasi dalla gioventù per la puntata di Parlami di Te. Martina, Giorgia, Giulia, Marta, Cristina e Tommaso sono i componenti dei Metaverso, un gruppo di studenti di terza e quarta del liceo Zanella-Tron di Schio vincitori delle Olimpiadi della Cultura e del Talento. A colpi di conoscenza, il gruppo ha sconfitto ben duemila squadre da tutta Italia diventando il gruppo più giovane a vincere la manifestazione.

Venerdì scorso abbiamo scoperto invece lo Spartan, una disciplina sportiva a 360 gradi che consiste in una gara di corsa con ostacoli naturali o artificiali. Forza fisica, determinazione, resistenza, equilibrio e tecnica sono solo alcune delle qualità che deve avere l’atleta di Spartan. Ce ne ha parlato a Break Point l’esperto Fabio Ometto, il primo coach ufficiale del vicentino e ambassador della disciplina.

Come ogni settimana abbiamo fatto pit-stop nelle cucine di Fogolare Veneto dove lo chef Amedeo Sandri sta sperimentando con tantissime spezie. Questa settimana ci ha preparato una purea rinfrescante di cetriolo, melone, fragole e pepe rosa. Per accompagnarla, il sommelier Maurizio Falloppi ha stappato una bottiglia fresca di prosecco Rosè.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche i nostri programmi live non disponibili in podcast come l’Eco del Mattino in onda tutti i giorni con Ivano Visonà dalle 11 a mezzogiorno e Drive Magazine con la Giulie in diretta ogni venerdì dalle 18 alle 19.

