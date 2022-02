Previsioni meteo 18-20/02, tempo variabile con lieve peggioramento nel week end

SITUAZIONE GENERALE

Dopo una temporanea rimonta dell’alta pressione verso il nord Italia, una perturbazione atlantica va a lambire marginalmente la nostra provincia portando deboli precipitazioni sparse e un successivo rapido miglioramento del tempo.

VENERDI 18 FEBBRAIO

La mattina il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Possibili nebbie sul Basso Vicentino in diradamento nel corso della giornata. La sera nubi in aumento a partire dai settori meridionali in estensione la notte a tutta la provincia. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura tra 0 e +9°.

SABATO 19 FEBBRAIO

Cielo nuvoloso fin dal mattino per l’approssimarsi di una debole perturbazione atlantica che porterà deboli piogge sparse a partire da metà giornata. Saranno più coinvolte le pianure, specie quelle del Basso Vicentino dove potrebbero cadere anche più di 5 mm di pioggia. Andando verso nord avremo accumuli sempre più modesti. Qualche fioccata o leggera imbiancata sulle Prealpi a partire dai 1200 metri. Temperature in lieve calo in montagna.

DOMENICA 20 FEBBRAIO

Giornata serena o poco nuvolosa sul Vicentino. Brinate nel primo mattino in pianura con temperature minime intorno allo zero.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì una perturbazione da nord si addosserà alle Alpi portando sul Vicentino venti secchi di foehn, anche forti. Non sono previste precipitazioni almeno fino a metà della prossima settimana. Le temperature saranno lievemente al di sopra delle medie.