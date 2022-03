8/22 Voci in onda – Amore, schede madri, democrazia, scelte e ricette: la newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno amici e amiche del web,

nella speranza di riuscire a farvi distogliere lo sguardo e la mente, fosse solo per qualche minuto, dalle brutte notizie che ci giungono quotidianamente dall’Est Europa, vi diamo il benvenuto nello spazio di Radio Eco Vicentino dedicato alle belle notizie, alle parole incoraggianti e alle storie di speranza e determinazione che i nostri ospiti ci hanno portato in studio questa settimana.

Silvia ha compreso molto bene il nostro incarico di portatori di leggerezza proponendo due ore dedicate esclusivamente all’amore. Da Emma Marrone con “Non è l’inferno” a “Ebony and Ivory” di Paul McCartney e Stevie Wonder, questa puntata-antidoto di “Music Around” vi poterà in un viaggio alla scoperta delle più belle canzoni che parlano di valori universali e delle voci che attraverso la musica hanno celebrato l’ambiente, la diversità, la pace e non solo. Sound intramontabili e gruppi evergreen, insomma, intervallati dalle new entry di Radio Eco Vicentino: la cantautrice campana Iosonorama, cheha presentato il suo primo EP “Fenomeni Paranormali”, seguita dal collega Carlo Audino che ha condiviso con gli ascoltatori in anteprima i suoi due singoli “Acqua e Cenere” e “Bisogno di lei”.

Ascolta “Music Around Del 7 Marzo 2022” su Spreaker.

L’amore è stato l’argomento principale anche della puntata di We Love Italia. Gianni e Giulia hanno chiesto agli ascoltatori di identificare dei suoni che inducessero gioia, spensieratezza e anche rilassamento.

Il risultato? Una puntata alla ricerca dei suoni della felicità che ha portato alla luce vecchi ricordi e sensazioni dimenticate.

Ascolta “Che rumore fa la felicità?” su Spreaker.

Questa settimana abbiamo scoperto anche come si curano non solo i cuori umani ma anche quelli degli smartphone insieme a Federico De Toni. Il mercoledì di StartUp ha decretato il ritorno del team di Tecnomanie, un gruppo all’avanguardia di chirurgi e maghi della tecnologia di Castelgomberto. Federico, autodidatta, è una delle poche figure in Italia che “opera” sulle schede madri degli iPhone armato di microscopio, polso fermo e tanta pazienza.

Ascolta “Federico De Toni – Tecnomanie” su Spreaker.

In queste settimane difficili, l’attualità ci interpella. I nostri direttori Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel hanno colto la palla al balzo per discutere di costruzione della pace, buon governo e democrazia partecipata chiamando all’appello Elisabetta Uroni di Alda, un’organizzazione no-profit che collabora con oltre 40 paesi per supportare la popolazione nella ricostruzione delle comunità locali, partendo dal basso. Una associazione registrata in Francia ma con una sede anche a Vicenza, che opera in tutta Europa, Ucraina e Russia comprese, che propone una vasta gamma di azioni che supportano gli attori locali, nazionali e internazionali nel raggiungimento dei loro obiettivi nel campo di integrazione europea, decentramento, diritti umani, inclusione sociale, sviluppo sostenibile, iniziative civiche e molto altro. Da ascoltare!

Ascolta “L’Associazione Alda, buon governo e impegno civico con Elisabetta Uroni” su Spreaker.

Qualche volta durante il nostro percorso di vita ci si ritrova davanti ad un ostacolo, ad uno spartiacque. Per qualcuno potrebbe essere la fine di una relazione o un licenziamento ma per Virna Tagliaro, ospite a Parlami di Te, è stato l’esame di Istituzioni di Diritto Privato a Scienze Politiche, che proprio non riusciva a superare. Quello che sembrerebbe un fiasco che ha fermato il percorso accademico della nostra ospite è stato invece un occasione per compiere una scelta radicale: Virna si licenzia dal lavoro, molla tutto e si trasferisce a Boston. Da qui, l’inizio di una ricerca di se stessa che l’ha portata ad indagare sull’umano e a ricercare metodologie per accompagnare gli altri nella ricerca di se stessi fino a diventare una facilitatrice in discipline olistiche, counselor e life coach.

Ascolta “Virna Tagliaro, operatrice olistica e trainer/counselor integrale: come scoprire se stessi” su Spreaker.

Vi ricordiamo che ogni venerdì dalle 18 alle 19 La Giulie è in onda durante l’ora dell’aperitivo con Drive Magazine, un’ora di belle notizie e musiche allegre per iniziare, tutti assieme il fine settimana. Questo venerdì in studio ci saranno anche i rappresentanti del Gruppo Giovani di Valli del Pasubio che presenteranno “Shades of Us – Le sfumature di ognuno di noi”, tre incontri gratuiti dedicati ale tematiche della comunità LGBTQIA+.

Concludiamo la newsletter di Radio Eco Vicentino con stile e gusto proponendovi una ricetta deliziosa, perfetta anche per chi segue il periodo della Quaresima.

Lo chef Amedeo Sandri e il sommelier Maurizio Falloppi vi presentano il filetto di trota prezzemolata, un’altra ricetta direttamente dalle cucine di Fogolare Veneto.

Ascolta “Filetto Di Trota Prezzemolata – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Buon weekend a tutti voi. Stay tuned, vi aspettiamo on air.