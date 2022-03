9/22 Voci in onda – Storie di coraggio, determinazione e voglia di futuro. La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno amici e amiche di Radio Eco Vicentino,

vi diamo il benvenuto in una nuova newsletter. Speriamo come ogni settimana che i nostri programmi riescano a distogliere, anche per un breve momento, la vostra attenzione da tutte le brutte notizie che ci giungono giornalmente e dalle vostre preoccupazioni quotidiane. Avete mai sentito parlare di “news fatigue”? Nel nostro mondo super connesso riceviamo costantemente aggiornamenti sugli ultimi avvenimenti. Un recente studio americano ha messo alla luce che il 70 per cento dei partecipanti si sentono sopraffatti dalla quantità di notizie che leggono e che il 56 per cento del gruppo provi stress o preoccupazione a causa del tipo di notizie che consumano. È per questo motivo per cui noi di Radio Eco Vicentino proponiamo tantissime storie positive e di resilienza: nella speranza di strapparvi un sorriso e, in alcuni casi, anche qualche lacrima di gioia.

Abbiamo trovato uno spazio dove “fare il pieno” non è cosi doloroso per il portafoglio e per la salute. Stiamo parlando de L’Eco Del Mattino di Ivano Visonà, in onda tutti i giorni della settimana dalle 11 a mezzogiorno con il suo almanacco, tante curiosità e la musica giusta per farvi fare il pieno di energie positive. È completamente gratuito, basta scaricare la nostra app dall‘App Store o Google Play oppure ascoltarci dal nostro sito ciccando qui.

Continuano le avventure del team di Music Around che ci porta alla scoperta di nuovi talenti e luoghi attraverso la musica. Questo lunedì Silvia ci ha invitato ad alzare gli occhi verso la nostra bellissima volta celeste accompagnandoci in un viaggio alla scoperta delle stelle. Non potevano mancare gli ospiti musicali: come I Mania band pop rock di Lodi che ci hanno fatto ascoltare “Il Suono del tuo Nome”, una canzone nata di getto che parla del cambio nella comunicazione durante la pandemia. Il secondo ospite della puntata è Roccia, cantautore di Bergamo che ha presentato il suo ultimo singolo “Salsa di Soia”, un titolo divertente che vela ironicamente un testo che parla di un esperienza amorosa dolorosa. Ascoltateli in podcast: vi piaceranno!!

Questa settimana i nostri ospiti ci hanno portato una ventata di grinta e vitalità. Come Luisa Capralenco, vulcanica e giovane titolare di “Oltre il caffe”: tartineria, caffetteria, snack bar ad Arzignano. Abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con lei che, oltre ad essere fondatrice della sua impresa (nata peraltro in piena pandemia), è anche una super sportiva che è riuscita ad arrivare a livelli mondiali nell’ambito del body building. Luisa, forza della natura, donna con uno forte spirito indipendente e tanta determinazione, ha aperto “Oltre il caffè” nel pieno della seconda ondata di Covid. Nonostante tantissime difficoltà, l’azienda di Luisa è ad oggi uno dei luoghi più amati e frequentati del centro di Arzignano. Ascolta il podcast di questa puntata di StartUp.

Se Luisa Capralenco ci ha insegnato che la vita può essere dolce e salata, la puntata di Parlami di Te ci ha spiegato come trasformare il salato in dolce o viceversa. La direttrice dell’Eco Vicentino Mariagrazia Bonollo ha intervistato infatti un’altra donna speciale, Laura Baldiserotto, mamma (e inteprete) che grazie al suo amore e al suo ingegno ha inventato un linguaggio per il proprio figlio con disabilità. La storia di Laura e Marco è raccontata in “Parlami”, un libro denso di emozioni ma che incoraggia i genitori di bambini con disabilità a essere protagonisti.

Siamo molto orgogliosi anche dell’appuntamento di questa settimana con L’eco Dei Comuni, la trasmissione delle voci del territorio. Ospite di questa settimana è stato Andrea Visentin, presidente del raggruppamento di Bassano di Confindustria che ha presentato Radici Future 2030, il festival della sostenibilità dell’economia circolare e dell’etica dell’impresa ideato da Confindustria Vicenza. L’iniziativa propone un ricco calendario di eventi che vedrà protagonisti non solo le aziende e le istituzioni ma anche gli studenti delle scuole superiori. La parola d’ordine è insieme, per sperimentare soluzioni d’avanguardia e far crescere una società attenta all’ambiente.

Secondo gli amici della redazione, si prospetta un weekend gelido. Visto il calo delle temperature vogliamo prepararvi al meglio per il fine settimana non solo tenendovi compagnia con le repliche dei nostri programmi ma riscaldandovi anche fisicamente. Ecco per voi una ricetta di Fogolare Veneto che fungerà da abbraccio caldo per il cuore e lo stomaco. Una pietanza perfetta per le giornate un po’ più uggiose: un bel piatto di canederli dello chef Amedeo Sandri accompagnati da un buon bicchier di vino selezionato per voi dal sommelier Maurizio Falloppi.

