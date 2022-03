Previsioni meteo 18-20/03, brusco calo delle temperature e gelate in pianura

SITUAZIONE GENERALE

Dopo qualche giorno di ventilazione dai quadranti meridionali, dove abbiamo visto i cieli tingersi di giallo, carichi di polveri e sabbie del Sahara con uno zero termico che ha toccato i 3.000 metri sul Vicentino, la circolazione cambia radicalmente ruotando da est. Aria molto fredda per il periodo inizierà ad affluire dalla porta della bora da venerdì, per raggiungere il suo apice in termini di freddo nella giornata di domenica.

VENERDI 18 MARZO

Come gli ultimi giorni sarà presente molta nuvolosità su tutta la provincia senza che si verifichino precipitazioni di rilievo. Le correnti si disporranno da est. Avremo un primo calo delle temperature, più sensibile sui rilievi. Estremi termici in pianura tra 6 e 14°.

SABATO 19 MARZO

Nuvoloso soprattutto nella prima parte della giornata. Non si esclude qualche debole fioccata nel pomeriggio sulle Prealpi. Verso sera arriveranno le prime schiarite a partire dall’Est Vicentino. Temperature in generale calo.

DOMENICA 20 MARZO

Il cielo poco nuvoloso della notte e le correnti molto fredde da nord est, faranno sì che ci sveglieremo con temperature attorno lo zero anche in pianura. Rischio gelate quindi nella prima mattinata su tutto il territorio Vicentino. Durante la giornata ci sarà il sole in pianura, mentre sui rilievi avremo qualche nube in più. Clima freddo per il periodo, zero termico sui 1000-1200 metri .

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche per l’inizio della prossima settimana non ci saranno peggioramenti del tempo. Tuttavia continueranno le correnti da est che manterranno i valori termici al di sotto della media del periodo.