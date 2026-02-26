67enne denunciato per truffa on line: si fa ricaricare la prepagata, del tavolo nessuna traccia

Volevano acquistare un tavolo d’epoca on line, ma tutto quello che hanno fatto è stato ricaricare la carta prepagata di un truffatore, ora denunciato dai carabinieri di Schio.

Il cerchio attorno a un 67enne originario di Roma si è stretto nei giorni scorsi, quando al termine di accurati accertamenti e attività di riscontro, i militari della stazione scledense dell’arma hanno denunciato l’uomo in stato di libertà all’autoritù giudiziaria, ritenuto responsabile del reato di truffa.

Il provvedimento ha preso origine dalla querela sporta da due coniugi settantenni di Schio, vittime della frode, messa in atto attraverso una nota piattaforma di e-commerce. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel corso di una trattativa per l’acquisto del tavolo antico, il 67enne avrebbe indotto la coppia a effettuare svariate ricariche su una carta prepagata per l’importo complessivo di 500 euro. Nonostante i pagamenti, la merce però non è mai stata recapitata ai compratori. Le indagini dell’Arma hanno consentito L’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Schio ha permesso di risalire all’identità dell’autore della truffa, che è stato quindi denunciato.

