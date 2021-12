8 dicembre, in pianura prevista neve ma è stata solo pioggia: ecco cosa è accaduto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Delusi e anche risentiti con i media che avevano annunciato probabile neve anche in pianura, ieri 8 dicembre. Così è successo anche ad alcuni lettori della nostra testata, convinti che si siano diffuse previsioni sbagliate.

Ma perché in pianura ha solo piovuto abbondantemente, invece di nevicare un po’ come nelle attese? Se lo sono chiesti in tanti, ieri. A spiegarlo è il nostro meteorologo di fiducia, Davide Deganello, che aveva indicato nelle zone pianeggianti del Vicentino una possibilità di neve fra 0 e 2 centimetri nel bassanese, fra 1 e 3 a Montebello e Lonigo e fra 2 e 5 a Vicenza, Arzignano, Chiampo, Montecchio Maggiore, Trissino, Malo e Thiene.

“Non è mai facile prevedere la neve in pianura, soprattutto nelle situazioni al limite per un territorio così vario come il nostro. La precipitazione nevosa fino in pianura è il risultato, infatti, di più parametri e caratteristiche in gioco: temperature al suolo, ma anche temperature alle varie quote, umidità, suolo inizialmente ghiacciato o meno, sbarramenti naturali dei rilievi posti a riparo di correnti più miti meridionali, intensità dei fenomeni, venti di caduta dalle Prealpi. Un grado di differenza sembra poco ma può cambiare tutto: la temperatura in pianura è rimasta sui 2 gradi, creando un misto di neve e soprattutto pioggia. Sarebbe stato sufficiente un grado in meno per vedere fioccare anche lì: ha imbiancato dai 250/300 metri anziché dai 50/100 previsti”.

“Così ad esempio – spiega ancora Deganello – ieri pomeriggio a Schio, a 200 metri sul livello del mare cadeva al suolo pioggia mista a neve, a Torrebelvicino a 250 m.s.l.n. ha iniziato ad imbiancare, mentre a Valli del Pasubio a 350 metri ha nevicato abbondantemente. Fra Schio e Valli del Pasubio ci son stati 1/1,5° gradi di differenza e 150 metri di altezza in più. Ieri quindi le potenzialità per una bella nevicata su buona parte della pianura vicentina c’era, eccome. Ma è stata sufficiente una minima variazione tra le caratteristiche di cui ho accennato per portare a ore di neve che non accumula o a pioggia mista a neve.La nevicata si è invece confermata in collina”.