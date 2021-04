A fuoco un laboratorio: danni ingenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violento incendio nella notte in un edificio in via Mentana a Schio. La notte di Pasqua, infatti, a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita.

All’arrivo dei vigili del fuoco l’abitazione – non abitata ma utilizzata come laboratorio hobbystico di falegnameria e come deposito – era completamente avvolta dalle fiamme.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, da Vicenza e dal distaccamento volontario di Thiene con 3 autopompe, 2 autobotti, un’autoscala e 18 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento riuscendo a circoscrivere le fiamme e salvare l’abitazione in legno attigua. È andata bruciata tutta la struttura di due piani ed è collassati il tetto. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della casa sono terminate all’alba.