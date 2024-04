Nella sua città natale il funerale di Debora, la 39enne vittima dell’incidente di Cavazzale

Si terrà nella città di Schio, dove era cresciuta da bambina e da ragazza e dove risiedono i familiari, il funerale di Debora Bortoloso, la sfortunata 39enne vicentina morta in seguito alle lesioni riportate nell’incidente di Cavazzale, lo scorso 23 aprile. Dopo che il magistrato della Procura di Vicenza nei giorni scorsi ha concesso il nulla osta alla sepoltura della salma i parenti della vittima hanno potuto ufficializzare data e sede delle esequie.

Per chi vorrà riservare un saluto in presenza a Debora e magari una parola di consolazione ai chi ha perso una persona cara in circostanze tragiche l’appuntamento sarà nella chiesa del Sacro Cuore, a nord del centro storico scledense, alle 16 di giovedì 2 maggio.

A partecipare al rito di commiato saranno in molti a provenire anche da Zugliano e Sarcedo, le due comunità altovicentine tra loro confinanti dove Debora Bortoloso e suo marito Nicola Dalla Valle – nel frattempo dichiarato fuori pericolo dall’ospedale San Bortolo di Vicenza e agli inizi del percorso di guarigione dopo le lesioni a sua volta riportate nello schianto – si erano stabiliti con la residenza della coppia e con un’attività professionale nel settore dei servizi, una lavanderia.

In tanti, all’indomani dello scontro mortale tra la Lancia Y e la Opel Insignia condotta da una mamma 35enne di Dueville (ferita in maniera non grave) e con due bambini a bordo (illesi entrambi) avevano espresso il cordoglio anche attraverso il web e i social, piangendo una giovane donna di soli 39 anni la cui vita si è spezzata improvvisamente in seguito allo scontro tra i due veicoli. Sulle cui dinamiche vige ancora il massimo riserbo in virtù delle indagini attivate, a maggior ragioni nell’imminenza dei funerali della vittima dell’incidente.