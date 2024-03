Abbandonato sul Leogra, salvato cagnolino: “Ora merita l’affetto di una famiglia”

Storia a lieto fine per un cagnolino recuperato l’altro giorno dai Vigili del Fuoco sulle sponde del Leogra nel territorio comunale di Schio. Solo l’interessamento e la sensibilità di due passanti ha evitato il peggio all’animale, ora nelle mani dei volontari Enpa, allertati dagli stessi.

A raccontarlo, direttamente l’associazione nazionale nata per la protezione degli animali, sul posto con i propri volontari a seguire il salvataggio della bestiola: accidentalmente scivolato o – si teme molto più probabilmente – gettato di proposito, il cane era intrappolato poiché da un lato il torrente, dall’altro un alto muraglione circondato da un fitto roveto non gli consentivano di riguadagnare la via della salvezza.

Ad accorgersi di lui, alcuni passanti che tempestivamente avvisati i Vigili del Fuoco, si sono preoccupati di gettargli del cibo confortandolo in attesa dei soccorritori, arrivati dal locale distaccamento di Schio. Recuperato dai pompieri, il cagnolino comprensibilmente spaventato è stato quindi consegnato alle cure del Parco Canile di Via Fornaci: “Ora aspettiamo che qualche famiglia diversa da quella che lo abbandonato – auspica la presidente Enpa Thiene – Schio, Federica De Pretto – si faccia avanti per adottarlo facendogli dimenticare questo brutto episodio”.