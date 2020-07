Fiamme nell’abitazione al primo piano. Soccorsi due intossicati a Giavenale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Chiamata di emergenza stamattina per i vigili del fuoco del distaccamento di Schio, diretti nella frazione di Giavenale con urgenza dopo la richiesta di aiuto immediato per l’incendio sviluppatosi in un’abitazione privata. Un rogo sviluppatosi improvvisamente che avrebbe sorpreso una coppia di residenti al primo piano, in quel momento soli all’interno dell’alloggio.

Entrambi sarebbero rimasti intossicati a causa del fumo e trasportati all’ospedale di Santorso in ambulanza per ricevere le prime cure necessarie per liberare le vie respiratorie. Le loro condizioni di salute generale non desterebbero preoccupazione ma sono in corso in questi minuti gli accertamenti specifici.

Sul luogo segnalato dalla richiesta di soccorso pervenuta alle 10.30 di oggi, in via Casale Sant’Angelo nella località a Sud del centro di Schio, sono giunti anche i carabinieri della compagnia scledense oltre ai pompieri e al personale sanitario del Suem, collaborando nell’assistenza alle due persone – si tratta di adulti, non sono ancora noti il genere e l’età – poi affidate al pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino. I vigili del fuoco sono al momento all’opera per mettere in sicurezza l’edificio dopo aver spento le fiamme. Le cause dell’incendio, allo stato attuale, non sono ancora note.

La notizia è in aggiornamento