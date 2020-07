Anziano automobilista esce di strada in contrada. Controlli in ospedale per il 92enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tanta paura ma per sua fortuna solo qualche graffio per un automobilista di 92 anni di Recoaro Terme, uscito di strada stamattina intorno alle 10.30 nei pressi di contrada Floriani con la sua auto a finire con le ruote sul cordolo d’erba in pendenza. Danni al “muso” del veicolo, l’unico coinvolto nell’episodio.

L’anziano conducente stava percorrendo la strada Sp246 in salita quando all’altezza di un tornante sulla sinistra ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf di colore bianco, rischiando fortemente il capovolgimento dopo aver stretto troppo la manovra in curva in fase di uscita.

Il pensionato 92enne è stato soccorso dai vigili del fuoco e dal personale medico del Suem 118. Vista la posizione complicata e anche pericolosa in cui l’automobile si era arrestata in pendenza, i pompieri hanno dovuto operare per rimettere il mezzo ruote a terra mentre l’ambulanza giunta nell’area montana rientrava all’ospedale di Valdagno con l’automobilista vicentino a bordo, lievemente ferito. In tarda mattinata è stato ricoverato dal pronto soccorso per accertamenti specifici.

Non ci sarebbero state avvisaglie di malore nella dinamica della fuoriuscita di strada, piuttosto una distrazione alla guida spiegherebbe il “fuori programma” anche se non è da escludere a priori l’ipotesi di un guasto meccanico. All’altezza del tornante teatro dell’episodio è giunta anche una pattuglia di polizia locale per i rilievi sull’incidente e il il soccorso stradale che si è occupato della rimozione del veicolo in panne.