Il “teorema” del Lane batte 1-0 quello dei pitagorici. Out Crotone, Vicenza in semifinale

Primo scoglio aggirato delle tumultuose acque dei playoff di serie C Now per L.R. Vicenza, che vince anche gara2 dei quarti di finale ai danni del Crotone e si prepara ad affrontare già domenica (e poi di nuovo mercoledì in Umbria) la Ternana in semifinale. Al 2-1 a favore in Calabria maturato con merito el primo round della doppia sfida, i biancorossi abbinano un 1-0 chirurgico ieri sera allo Stadio Romeo Menti davanti a più di 10 mila anime beriche. La rete vincente la realizza ancora Ferrari, al secondo centro in quattro giorni, quanto basta per avanzare in scioltezza a due passi dalla promozione in serie B.

Squadra veneta condotta da Stefano Vecchi a bordocampo e da Costa sul green a fare da capitano e guidare l’assalto alla semifinale. A disposizione due risultati e mezzo su tre nel match di ritorno: la vittoria, il pareggio e pure il ko a patto che i gol di scarto non siano due (o più). Peccato mortale sarebbe “steccare” la partita di fronte al pubblico amico, e il Lane non sbaglia, anzi andando avanti nel punteggio già al 20′ e conservando il vantaggio e le energie da spendere in futuro. Neo della serata, il secondo giallo in due partite al “Loco” che dovrà quindi fremere dalla tribuna (del Menti) domenica 25 maggio.

Il gol della serata, l’unico convalidato almeno, lo realizza Franco Ferrari, l’argentino di 29 anni di Rosario scelto per il tandem d’attacco con Rauti e che ad un anno dall’infortunio sembra aver ritrovato la piena forma. Lo dimostra saltando un difensore al limite dell’area e scaraventando in corsa in rete il diagonale dell’uno a zero. Poi solo tiri dalla distanza fino al break, due dei calabresi e uno di Ronaldo, insidiosi ma senza effetti. Ripresa che parte in pompa: due mancini di Ferrari e Costa fanno gridare al gol, fuori di poco, stessa sorte per il tiro di Rauti prima di metà ripresa. Crotone non pervenuto in avanti, ma il Vicenza non rimpingua il bottino, ed ecco che nel finale i pitagorici provano a strappare almeno il pari per l’orgoglio, ma Confente si conferma n°1 in tutto e per tutto.

A raggiungere il penultimo atto, insieme ai biancorossi, tutte le teste di serie entrate in scena dai quarti di finale. Rimonta riuscita per squadra rossoverde umbra della Ternana, che ribalta lo 0-1 dell’andata contro il Giana Erminio, conoscenza del girone A del Lane. Al “Liberati” i padroni di casa due gol a zero negli ultimi 20 minuti del confronto. Nell’altra semifinale sfida tra i pugliesi dell’Audace Cerignola (doppio pareggio 0-0 e 2-2 con gli U23 dell’Atalanta) e un Pescara in formissima che segna sei gol in 180′ alla Vis Pesaro nel derby dell’Adriatico: 4-2 e 2-0.

Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.