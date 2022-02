Al Teatro Astra Andrea Pennacchi porta in scena i “suoi” poemi omerici

Schio si prepara ad accogliere uno degli artisti più apprezzati delle stagioni scledensi e non solo. Andrea Pennacchi darà avvio alla seconda parte di “Schio Grande Teatro” organizzata dalla Fondazione Teatro Civico con la collaborazione del Comune e Arteven.

Due gli appuntamenti con Pennacchi che salirà sul palcoscenico del Teatro Astra intrecciando la sua biografia alle vicende dei poemi omerici. Il primo spettacolo sarà “Eroi”, sabato 5 febbraio ore 21 – con la regia di Mirko Artuso e le musiche di Giorgio Gobbo e Sergio Marchesini – durante il quale l’attore utilizza i ricordi di scuola, il padre che gli regala una copia dell’Iliade, e da qui parte per un’affabulazione dove si incontrano Bush e Agamennone, Omero e Kill Bill, San Siro (nel senso dello stadio) e l’Iraq, maestri di judo ed eroi della mitologia.

Il secondo spettacolo, “Una piccola Odissea”, si terrà il giorno successivo, domenica 6 febbraio alle ore 17, sempre al Teatro Astra. Lo spettacolo, di e con Pennacchi, vedrà ancora la partecipazione di Giorgio Gobbo come chitarra e voce assieme ad Annamaria Moro al violoncello, Gianluca Segato alla lap steel guitar e sarà realizzato con la consulenza musicale di Carlo Carcano. Andrea Pennacchi racconta di come sia venuto abbastanza presto in possesso di una copia del poema: «Non c’era differenza, per me, tra Tolkien e Omero, era una grande storia, anzi una storia di storie, in cui non faticavo a riconoscere le persone che amavo: mio padre che torna dal campo di concentramento, mia madre che aspetta, difendendosi dagli invasori, i lutti, la gioia. E ho sempre desiderato raccontarla». Il lavoro è volto a restituire il gusto del racconto orale, dando il giusto peso alla componente femminile.

Informazioni: Platea 1° settore: intero € 17.00, ridotto € 15.00. Platea 2° settore: intero € 15.00, ridotto € 14.00. Galleria: intero € 14.00, ridotto € 12.00 (riduzione per under 30, over 65, soci Cineforum Altovicentino, possessori tagliando Giornale di Vicenza).

È possibile acquistare anche online sul circuito Vivaticket. La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00 al Teatro Civico di Schio, in via Pietro Maraschin n. 19. Info: Teatro Civico: Tel. 0445.525577, info@teatrocivicoschio.it, www.teatrocivicoschio.it